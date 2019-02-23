İzmir, Türkiye’deki Gambiyalılar’ı ağırladı

Türkıye'de eğitim gören Gambiya'lı öğrencilerin oluşturduğu "Gambiya Öğrenci Birliği" ikinci toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenledi. İlk toplantısı antalya'da yapılan etkinliğe Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemeseng Jammeh, Gambiya Manisa Fahri Konsolosu ve Afrika Ticaret Merkezi Kurucusu Süha Özkan ve Askeri Ateşe Tuğ General Omar Bune Mbye ile Gambilalı öğrenciler katıldı. Ülkelerin tanıtılıp gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan toplantıda Büyükelçi Jammeh, tüm öğrencilerinin disiplin sahibi olarak Türk Halkı'nın kurallarına, kültürlerine uyum sağlamısını istedi ve "Hepiniz birer Büyükelçi olarak burada bulunmaktasınız" dedi.

'HEPINIZ ELÇISINIZ'

Büyükelçi Jammeh, "Sizler öğrenci ve birer Gambiya Büyükelçisi olarak buradasınız. Bu desteği ve bursu bunun için kazandınız. Odak noktanız disiplin olsun. Türkiye ile 50 yılı aşkın güçlü ilişkilerimizi devam ettirmeliyiz" dedi. Üç gün süren etkinlik kapsamında öğrenciler, Efes Müzesi, Meryem Ana Evi ve Şirince'ye gitti. Toplantı, Gambiya kültür gecesi ile son buldu.