İzmır’ın müze ve ören yerlerı ılgı görüyor

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Türkıye'de 2018 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 37,4 artarken İzmir'de ise bu artış yüzde 52,6'yı buldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, müze ve örenyeri ziyaretçi sayılarındaki artışı değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de müze ve ören yerlerini, 2018 yılında 28 milyon 169 bin 615 kişinin ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. İge Pırnar, "İzmir'de ziyaretçi sayısında Türkiye geneline göre daha fazla artış yaşamış. İzmir, hem 8 bin 500 yıllık eşsiz tarihi ve kültürel mirası ile hem de sahip olduğu eşsiz doğal kaynakları, coğrafik konumu, uygun iklimi ile Türkiye'nin kültür turizmi bağlamında dünya pazarında en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentte müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,69 artışla 2 milyon 586 bin 219 kişi oldu. Bu da İzmir kentinin kültür turizmi ve müze talebindeki artan önemini gösteriyor" dedi.