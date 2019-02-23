Millet İttifakı’nda ‘Torbalı’ çatlağı

19 Şubat'ta YSK'ya belediye başkan ve meclis üyesi aday listelerinin teslim edilmesi ile birlikte CHP İzmir'de başlayan parti içi gerginlik, Millet İttifakı'na da sıçradı. İYİ Parti'nin aday göstermeyip CHP'yi destekleme kararı aldığı Torbalı'da, meclis üyesi aday listesinde İYİ Partililere yer verilmemiş olması ittifakta çatlağa neden oldu. Yaşananlara tepki gösteren İYİ Parti Torbalı İlçe Başkanı Baki Akyüz, "Bizi aptal yerine koydular" diyerek siyaseti bırakma kararı aldı. YSK'ya sunulan listede CHP'li isimlerin İyi Partiliymiş gibi gösterildiğini öne süren Akyüz, "Bu resmen parti tabanımızı ve ilçe yönetimini aptal yerine koymaktır. O zaman İyi Parti tabelasının önüne 'satılıktır' tabelası da konulsun" dedi. 8 Ocak'ta istifa ettiğini hatırlatan Akyüz, "İstifa dilekçemi il başkanlığına gönderdim. Fakat bir geri dönüş olmadı. Yaşananlardan sonra siyaseti bırakma kararı aldım. Oyumu SP'ye atacağım" dedi.



BAYINDIR'DA İSTİFA

CHP Bayındır'da meclis üyesi listesi kriz yarattı. 9. sıradaki Hamit Kırkıcı ve 10. sıradaki Hafize Özkır, meclis aday listesinden istifa etti. CHP Bayındır eski İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, "45 ay ilçe başkanlığı yaptım. Listedekilerin çoğunu tanımıyorum. Maalesef Bayındır'da bizi hüsran bekliyor" dedi.