Zeybekcı: İzmır değışıme ayak uydurmalı

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MakineSanayicileri İş adamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in makus talihini değiştireceğine, beceriksizliklerin üzerinin ideolojik kılıfla örtülmesine İzmirlilerin "hayır" diyeceğine gönülden inandığını söyledi. İzmir'in tarihinde tarımın, ulaşımın, lojistiğin, tarihin, sağlığın, ekonominin merkezi olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Geçenlerde eski bir resim gösterdiler. Körfez gemiler ve teknelerle dolu. Ulaşım ve nakliye denizden yapılıyor. Zaman içinde dünya değişmiş, ticaret, sanayi değişmiş ama İzmir buna ayak uyduramamış. Dünyada hızla büyüyen, gelişen bir ticaret dalgası var. Ya o dalganın altında kalırız ya da üzerinde sörf yapıp keyfini çıkarırız. Biz sörf yaparak keyfini çıkaranlardan olmak istiyoruz" diye konuştu.