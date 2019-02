Alyanak Ailesi de ‘tanzim satış’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanzim satış uygulamasına bir destek de Türkiye'de ilk defa tanzim satış uygulamasını İzmir'den başlatan efsane belediye başkanı İhsan Alyanak'ın ailesinden geldi. Bir dönem CHP'den Çiğli Belediye Başkanlığı da yapan oğul Tevfik Alyanak, İzmir'de bir an önce tanzim satış mağazalarının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. 1975 yılında ilk defa İzmir'de kurulan ve daha sonra tüm Ege Bölgesi'ne yayılan Tanzim Satış Mağazaları Projesinin, babası İhsan Alyanak'ın kişisel çabaları ile hayata geçirilmiş bir proje olduğunu hatırlatan Tevfik Alyanak, "İzmir'de yeniden tanzim satış mağazalarını kurmak halka yapılacak en büyük hizmet olacaktır. Ayak diretmeden, zaman kaybetmeden İzmir'de bir an önce bu proje yeniden hayata geçirilmelidir. Eğer gerçekten İzmirliye hizmet edilmek isteniyorsa bu, 35 bin dar gelirliye bedava patates, soğan dağıtmakla değil, geçmişte büyük bir başarı hikayesi yazan Tanzim Satış Mağazalarını İzmir'de yeniden hayata geçirmekle olur. İşte o zaman gerçek anlamda hizmet üretilmiş olur. İşte o zaman bu iş 35 bin kişi ile sınırlı kalmamış, tüm İzmirlinin mutfağına, aile ekonomisine belediye eliyle katkı sağlanmış olur" dedi.Tanzim satışların halka yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Tevfik Alyanak; "Babam kurduğu tanzim satış mağazaları ile hali, vakti yerinde olan, olmayan her kesimden İzmirliye hizmet verdi. Bu bir duruştur. Vatandaşın evinde kaynayan tenceresine katkı koymaktır. Halkın yanında olmaktır. Küçümsenecek bir proje kesinlikle değildir. Aracıların ve tefecilerin ortadan kalkmasıdır. Tanzim satışlar halka olduğu kadar üreticiye, köylüye de katkı sağlamak, yanında durmaktır. Aracıyı ortadan kaldıracağı için hem köylü hem kentli bu işten kazançlı çıkacaktır" diye konuştu.Tevfik Alyanak'ın kızı Asuman İyigün ise tanzim satış fikrinin bir sabah kahvaltısında ortaya çıktığını söyledi. Bir pazar günü aile olarak kahvaltıya oturduklarını belirten Asuman İyigün, "Annem kahvaltıda çarşıda fiyatların yüksek olmasından yakındı. Babam da ilk defa o kahvaltıda aracıyı aradan çıkaracak, üretici ile tüketiciyi aynı çatı altında buluşturacak bir oluşumun hem piyasada fiyatları dengeleyeceğini hem de toplumun her kesimine büyük katkı koyacağını söyledi. Zaman içinde babam bu fikri projeye dönüştürdü. İlk etapta kömürle başlayıp daha sonra gıda maddelerini de içine alacak şekilde ürün yelpazesinin genişletilmesi planlandı. İlk olarak bugün Konak'ta, İZSU Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu binanın orada TANSA ismiyle bir mağaza kuruldu. Bunu daha sonra Alsancak mağazası izledi. İşin içine pirinç, et gibi temel tüketim ürünleri de girdi" şeklinde konuştu.İyigün, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu proje tamamıyla rahmetli babam İhsan Alyanak'ın projesiydi. Babam daha sonra dönemin yerel yönetimler Bakanı Mahmut Özdemir'in de desteğini aldı. Proje kısa sürede büyük ivme kazandı. Görev süresi dolmadan kısa bir süre önce de babamın katkılarıyla Muğla Yatağan'da bir mağaza açıldı. Daha sonra mağazalar zinciri giderek yaygınlaştı. TANSA sayesinde İzmirli çok uygun fiyata mutfak ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu."