“CHP’de ne vizyon var ne proje”

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurİttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının kentin gelişip kalkınmasını istemediğini dile getirdi. Aydın'ın gelişip kalkınması yönünde bir tek söylemlerinin bulunmadığını ifade eden Savaş, "Biz yatırımlara engel olmayın artık Aydınlı zenginleşsin diyoruz, onlar da Aydın'da yatırım olmasın vatandaş sadece bize muhtaç kalsın diye korku salma peşindeler. Aydın'da kimse aç yatmaz demekten başka hiç bir açıklamaları yok. Tarım kenti, turizm kenti, termal kenti Aydın'da yatırımlar peş peşe gelecek herkes zenginleşecek diye bir tek söylemleri yok. Millete rağmen siyaset yapılamaz. Bunu 31 Mart akşamı görecekler" diye konuştu.