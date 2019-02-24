Dağ: CHP’liler hiç kapımızı çalmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Seçimçalışmaları kapsamında Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti iktidarları döneminde bölgeye yapılan hizmetlerden bahsetti. Ödemiş'in mahallelerinde 15 tane halı saha yaptıklarını ifade eden Dağ, "Kiraz'ın uzak mahallerine 6 halı saha yaptık. Beydağ ilçesinde 2 ayrı mahalleye yapılacak olan halı saha için ödenek çıkarmamıza rağmen Beydağ Belediye Başkanı hazırlanan protokolü imzalamadı. CHP'li Belediye Başkanı, belirlenen araziyi de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devretmedi. Buraya yapılması planlanan halı saha için ayrılan para orada duruyor" diye konuştu. 8 yıldır milletvekilliği yaptığına vurgu yapan Dağ, "CHP'li belediye başkanlarının kendi şehirleri için daha bizden hiçbir talepleri olmadı" dedi.