Karabağlar’da grev

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'deKarabağlar Belediyesi şirketlerinden Karabağlar Belediyesi Spor AŞ'de 22 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı. Uğur Mumcu Tesislerinde bir araya gelen sendika üyeleri, tesislerin giriş kapısına grev kararını astı.DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 aydır devam eden TİS görüşmelerinin tüm çabalarına rağmen olumlu sonuçlanmadığını söyledi. Yahyaoğlu, "Sendikamızın talepleri ücretlere net 800 lira zam yapılması, 200 lira net aylık aile yardımı verilmesi, toplu taşıma kartı verilmesi ve ikramiye ödenmesidir" dedi. Belediyeden yapılan açıklamada, sendikanın ücretlere toplam ortalama yüzde 54 artış talep ettiği, bunun karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.