Salihli’de “anne dostu” hastane

Manisa Salihli'de hizmet veren Can Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan "Anne Dostu Hastane" projesi kapsamındaki detaylı ve yoğun denetimleri başarı ile tamamlayarak, Türkiye'nin ilk ve tek Anne Dostu özel hastanesi olmaya hak kazandı. Sadece son 3 yılda 6 bin gibi, rekor sayılabilecek sayıda doğuma ev sahipliği yapan Can Hastanesi, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin özel davetiyle katıldıkları anne dostu hastane projesi kapsamında, 18 aylık yoğun bir çalışma sürecini başarıyla tamamlayarak, belgeyi teslim aldı. Ekibine teşekkür eden Can Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Muzaffer Keskiner, "Biz Can Hastanesi olarak, tüm birimlerimizle, Bakanlığımızın hedeflerini paylaşıyor, anne adaylarımıza doğum süreçlerini en doğal haliyle ve evleri konforunda yaşamaları için tüm imkanları sağlıyoruz" dedi.