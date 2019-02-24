Tek umutları Küba

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de ev kadını Zirve Ertaş (30) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan Ayhan Ertaş'ın (34) kızı Rüya (8) geçtiğimiz yıl baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde yapılan tetkikler sonucunda doktorlar küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Küçük kız, 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi ancak istenen sonuç elde edilemedi. Doktorların tüm tedavilere rağmen Rüya'nın 8 ay ömrünün kaldığını söylediğini ifade eden baba Ayhan Ertaş, "Böyle söyleyince biz de kemoterapiye kızımızı götürmekten vazgeçtik. Çeşitli araştırmalar yaptık ama hastanelerden benzer yanıtları aldık" diye konuştu. Ertaş Ailesi, tüm bu gelişmelerin ardından umudunu Küba'ya bağladı. Rüya'nın raporlarını bir acente aracılığıyla Küba'daki bir hastaneye gönderen Ertaş Ailesi'ne buradan umutlu yanıt geldi. Hastane özel bir tedavi ile umut olduğunu söyledi. Aile yaklaşık 300 bin TL tutan masraflar nedeniyle Küba'ya gidemediklerini ve yardım beklediklerini söyledi. Bornova'da oturan Ertaş Ailesi, yardım kampanyası başlatmak için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtti. Baba Ertaş, "Çocuğumun vakti yok. Tek umudum Küba. Herkesten destek bekliyorum. 8 yaşında bir çocuk, herkesin evladı var" dedi.Rüya'nın annesi Zirve Ertaş, "Temmuz ayından bu yana yaşadıklarımızı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Tek umudumuz Küba. Doktorlar bu hastalığın kesin tedavisinin olmadığını söylüyor. Ona bir şey olacak diye çok korkuyoruz. Kızım ameliyat olduktan sonra denge sorunu yaşamaya başladı. Bizim yardımımızla ayakta durabiliyor" dedi. Yaşamak istediğini söyleyen Rüya ise 4 aylık kardeşi Kumsal ile vakit geçiriyor. Onu kucağına alarak sarılan, öpen Rüya'nın mutluluğu da Ertaş Ailesi'nin tek moral kaynağı oluyor.