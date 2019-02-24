Yeni orman alanları nakış gibi işleniyor

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İzmir'inBornova ilçesinde 112 hektar alan, 3 ay gibi kısa bir sürede yeniden düzenlenirken, bölgeye 130 bin fidan dikildi. Orman ekibi, çalışmalarıyla bölgeyi adeta nakış gibi işledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, toplam 112 hektarlık alanda 130 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Servi, kızılçam, akasya gibi türlerde fidanların dikildiğini belirten Erol, 2018 yılında bölge müdürlüğü olarak 2 bin 300 hektar orman alanını ağaçlandırdıklarını, toplam 3,5 milyon adet fidanı da toprakla buluşturduklarını söyledi. Erol, "Ayrıca, Muradiye ve Torbalı Fidanlık Müdürlüklerinde her yıl toplam 11 milyon adet fidan üretiyoruz" diye konuştu.