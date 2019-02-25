Altay tutulmuyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Altay, Giresun deplasmanından 3 puanla döndü.maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi,Siyah-beyazlılar, ikinci yarıya da hızlı başladı.Ev sahibi ekip 83'te Landel'in attığı golle umutlandı ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar İzmir'e galibiyetle döndü.çıkışını sürdürüp, play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.ALTAY Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresun galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Buraya gelirken bu haftanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Çok değerli bir üç puan aldık. Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele etmek kolay bir şey değildi, ama oyuncularım bunu başardı. Birkaç tane pozisyonumuz var, direkten dönen topumuz var. Skor da önemli. Üç puan kazandığımız için mutluyum."