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Altay tutulmuyor

Siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldığı Giresunspor deplasmanında Kappel ve Paixao’nun golleriyle kazandı. Üst üste 3. galibiyetini alıp, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Altay tutulmuyor
Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Altay, Giresun deplasmanından 3 puanla döndü. Ligde kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 37. dakikada Kappel'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıya da hızlı başladı. Altay'ı rahatlatan gol 75'te Paixao'dan geldi. Ev sahibi ekip 83'te Landel'in attığı golle umutlandı ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar İzmir'e galibiyetle döndü. Üst üste 3. galibiyetini alan ve son 7 karşılaşmada rakiplerine yenilmeyen Altay çıkışını sürdürüp, play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.

Çok değerli bir üç puan
ALTAY Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresun galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Buraya gelirken bu haftanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Çok değerli bir üç puan aldık. Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele etmek kolay bir şey değildi, ama oyuncularım bunu başardı. Birkaç tane pozisyonumuz var, direkten dönen topumuz var. Skor da önemli. Üç puan kazandığımız için mutluyum."
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Altay tutulmuyor
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