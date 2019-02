Ayak oyunları dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire'de seçmenlerle bir araya geldi. Dağ'ın konuşmasına CHP'nin HDP ile yaptığı ittifak damgasını vurdu. 31 Mart için İzmir, Adana ve Mersin illerine dikkat çeken Dağ, "Aziz Kocaoğlu'nu belediyecilik anlamında eleştirsek de vatanseverliğini hiç sorgulamadık. Aziz Kocaoğlu, 1 Kasım'da aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu parti meclisinden şu an ki CHP adayının isminin çıkacağını duymasıyla birlikte kendisinin de aday adayı olduğunu söyledi. Aziz bey dedi ki, 'İzmir üzerinden tehlikeli bir oyun var" dedi.CHP'nin şu an ki adayının açıklanmasının ardından rahatsızlık duyduğunu belirten Dağ, "Aziz Bey, 'Tehlikeli bir oyun var benim bu oyunu bozman lazım' dedi. Bunu basına da söyledi, bizzat bire bir bana da söyledi. Şu anki adayın isminin açıklanmasından birkaç gün sonra İzmir'in HDP İl Eş Başkanı çıkıp, 'Şu an ki CHP adayı bizim istediğimiz aday, onun için İzmir'de HDP olarak aday çıkarmayacağız' dedi. Acaba İzmir ile ilgili tehlikeli oyun, CHP görünümlü HDP'li bir belediye başkanı İzmir'e birileri tarafından empoze mi ediliyor. 3 il çok kritik. İzmir, Adana ve Mersin. Bakın Ankara, İstanbul demiyorum. Buralar liman olan şehirler. Kaçakçılığın en çok olduğu yerlerdir limanlar üzerine yapılan işler. Bu 3 şehir üzerinden birilerinin bir takım oyunları var. Oyunuzu verirken bunları düşünün" diye konuştu