İlk 3-4 ay eve gitmeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, programlarına hız kesmeden devam ediyor. Zeybekci, Aliağa'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını, trafik, kanalizasyon, altyapı yetersizliği, yollardaki bozukluklar konularında yoğun şikayetler aldıklarını anlatan Zeybekci, 21 yüzyıl İzmir hikayesinde görmek istemedikleri manzaraların birikmiş halde durduğunu söyledi. Zeybekci, "Şakranlılar, 5 yıldan beri kanalizasyonumuzu yaptıramıyoruz diyor. Belediye başkanı arkadaşımız planlarının hazır olduğunu ama büyükşehir belediyesinin bir türlü uygulamaya geçmediğini söylüyor. Atıklar denize ya da fosseptiğe gidiyor. Aynı sorun, turizm bölgesi Karaburun yarımadasında da karşımızda duruyor. 2025 gelmeden önce hayalimizdeki İzmir'de, kendisine yakışmayan çöp, altyapı, kanal sorunları olsun istemiyoruz. Turizmci oraya gittiğinde kanalizasyon olmadığını öğrenince yatırım yapar mı? Aliağa'nın onaylanması gereken imar planları 4 yıldır bekliyor. Şakran'a, Karaburun'a sözüm, kanalizasyonları yaptırmak olacak. Kınık'ın en uzaktaki belde yolu dahil, yolların hiçbirinde çukur bırakmayacağız" dedi. Yaşam kalitesini düşüren sorunların çözümü için sözen Zeybekci, "Bu konular sorun olmaktan çıkacak. 3-4 ay evimize gitmeden tüm sorunların çözümünün planlamasını yapacağız, uygulamasına geçeceğiz" dedi. MHP'nin Aliağa Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar'ı öven Zeybekci, "Bu ilçeye bir sevdalı el değmiş, millete hizmetkar olmaktan keyif alan bir dokunuş olmuş" dedi.Zeybekci, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Aliağa'daki Star Rafinerisi'ni ve Bergama'da 600 dönüm üzerine kurulan, yıllık 15 bin ton domates üretim kapasitesine sahip Agrobay Seracılık'ı ziyaret etti. Agrobay'da çalışan işçilerle sohbet eden Zeybekci, serada domatesin tadına baktı. Aliağa Halk Eğitim Merkezi'nde gençlerle buluşan Zeybekci, hızlı değişen dünyada İzmir'in geride kaldığını, kaybettiği zamanı kazandırarak kenti 21'nci yüzyıla yakışan hale getireceklerini belirtti.