İzmir’in trafik derdi sona erecek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci Karabağlar ilçesinde ev ziyaretlerinde bulundu. Zeybekci, kadınları tek tek dinleyip, sorun ve önerileri not aldı, "Nihat beyin İzmir'in trafik sorununu bitirecek önemli projeleri var" dedi. Otobüsler her yere gitmediği konusundaki şikayetleri dinleyen Zeybekci, "Nihat beyin projeleri arasında trafiği rahatlatacak 28 battı çıktı var. Tramvay hattı belli güzergahlarda değil, körfezi çevreleyecek şekilde olacak" diye konuştu. İzmir'de ciddi anlamda çöp sorunu olduğunu belirten Ayşen Zeybekci, 'Modern bir şehirde çöp konteyneri olmaz. Belediye çalışanları vatandaşın çöplerini evlerinden alır. Sokakta çöp kokusu olmaz.Tüm çöpler geri dönüşümle sıfır atık yöntemi ile yok edilecek" dedi.