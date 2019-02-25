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Karşıyaka lideri devirdi

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Karşıyaka lideri devirdi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Esenler Erokspor'a deplasmanda mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Karşıyaka, evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 yendi. 51'de Hakan ve 83'te Doğukan'ın golleriyle sonuca giden yeşil-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez kazandı. Maç öncesi Kırşehirli futbolcular, Karşıyaka taraftarlarına çiçek verdi. Tribünler vefatının 2. yılında kulübün sembol isimlerinden Tahir Türetken'i unutmayıp, "Şampiyonlukta etken Tahir Türetken" tezahüratı yaptı.
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Karşıyaka lideri devirdi
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