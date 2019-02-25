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’nda beyaz esaret

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Kazdağları’nda beyaz esaret
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasındaki Kazdağları'nda kar çilesi yaşandı. Edremit Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yollarda kalan sürücüler kurtarıldı. Dün Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nda birçok araç yollarda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ve Edremit Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız gerçekleştirdi. Edremit Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yollarda kayan ve ilerleyemeyen araçları çekerek güvenli noktalara kadar ulaştırdı. Ekiplerin çalışması dün gece saatlerine kadar aralıksız olarak devam etti. Yetkililer mecbur kalınmadıkça bu yolun
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Kazdağları’nda beyaz esaret
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