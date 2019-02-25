Koltuktan indi

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta gülen Osmanlıspor oldu. Haftaya lider giren Abalı Denizlispor, evinde başkent ekibine mağlup olarak 14 hafta sonra yenildi.
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada 55. dakikada sahne alan Hasan, perdeyi açtı. Osmanlıspor uzatmada kalesinde büyük tehlike atlatıp ardından 90+3'te Ayuk ile golü attı. O dakikada korner kullanan Denizlispor'da Stochkowiak kalesini terk etti. Direkten dönen topu kapan Osmanlıspor hızlı geliştirdiği atakta Ayuk'la meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde ilk yenilgisini tadan Denizlispor averajla 2. sıraya gerilerken, yeni lider Osmanlıspor ise 10'da 10 yapıp müthiş bir istatistiğe imza attı.
Sezona Denizlispor'da başlayan ve 8. hafta sonunda yeşil-siyahlılarla olaylı bir şekilde yollarını ayıran teknik direktör Osman Özköylü, Osmanlıspor'un başında eski takımına rakip oldu. Tribünleri dolduran Denizlisporlu taraftarlar, Özköylü'ye herhangi bir tepkide bulunmadı.