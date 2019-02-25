Koltuktan indi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta gülen Osmanlıspor oldu.İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada 55. dakikada sahne alan Hasan, perdeyi açtı. Osmanlıspor uzatmada kalesinde büyük tehlike atlatıp ardından 90+3'te Ayuk ile golü attı.Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde ilk yenilgisini tadan Denizlispor averajla 2. sıraya gerilerken, yeni lider Osmanlıspor ise 10'da 10 yapıp müthiş bir istatistiğe imza attı.Sezona Denizlispor'da başlayan ve 8. hafta sonunda yeşil-siyahlılarla olaylı bir şekilde yollarını ayıran teknik direktör Osman Özköylü, Osmanlıspor'un başında eski takımına rakip oldu. Tribünleri dolduran Denizlisporlu taraftarlar, Özköylü'ye herhangi bir tepkide bulunmadı.