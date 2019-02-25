Oğlumu kurtarın

BUGÜN NELER OLDU

İzmirli Görkem Aydın (28), merkezi sinir sistemine etki eden ve vücudun değişik organlarında rahatsızlık meydana getiren doğuştan nörofibromatozist tip 1 hastalığı ile mücadele ediyor. Görkem, kısa süreli iş deneyimlerinin ardından ilerleyen hastalığıyla mücadele etmeye başladı. Aynı hastalıkla mücadele ederken geçirdiği trafik kazasında babas Selahaddin Aydın'ı (48) kaybeden Görkem Aydın, durumunu kötüye gitmesi üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Yaşam savaşı veren Görkem için yardım çağrısı yapın anne Behice Aydın (51), "Evladım için elimden bir şey gelmiyor. Çaresizce ölümü bekliyoruz. 4 bin doğumda 1 görülen bir hastalık ve kişiden kişiye farklı seyrediyor. Hastalığın 1 saat sonrasını tahmin edemiyoruz. 6 aylıkken teşhis konuldu. Oğlum şu an ölümle pençeleşiyor" dedi.Görkem'in yaklaşık 8 aydır yatağa bağlı olduğunu ve 15 Şubat'ta geçirdiği son epilepsi nöbetinin ardından yoğun bakıma alındığını anlatan anne Aydın, "İki yıldır durumu ağır. Düşmelerle başladı, kendi başına yürüyemedi. Tümörler beyninde sinir uçlarını tuttuğu için müdahale edilemiyor. 28 yıldır gitmediğim doktor kalmadı. Ama hiçbir yerden sonuç alamadım. Sağlık Bakanlığı ve hekimlerimiz birlik olup yurt dışındaki araştırmaları takip etmeli. Bizim gibi herkes kaderine terk edilmemeli. Benim çocuğum orada yatıyor. Evladım 28 yaşında ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Yüreğim yangın yeri gibi" dedi.İZMİR'IN Kınık ilçesinde yaşayan Hatice Kılıç (40), lösemiyi yenen ve haftada bir fizik tedavi gören oğlu Ulaş Görkem Kılıç'ın (17) Bergama'daki hastaneye gidebilmesi için ulaşım desteği istedi. Hatice Kılıç, Ulaş'ın Bergama'daki hastaneye fizik tedavi için haftada bir gitmesi gerektiğini, fakat ulaşım sorunu yaşadığını belirterek, yetkililerden bu sıkıntısının çözülmesini istedi.