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Tek göz odada yaşam savaşı

’de kağıt toplayarak geçimini sağlayan , 4 yıl önce trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası çalışamayınca eşiyle birlikte tek göz odada yaşayıp yardıma muhtaç hale geldi

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Tek göz odada yaşam savaşı
İzmır'ın Konak ilçesinde, eşi İnci Oruç ile birlikte tez göz odalı bir evde yaşayan Veli Oruç (60), 2015 yılında kağıt topladığı sırada tır sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonrası hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Oruç'a bir müddet tedavi gördü. Ancak, Oruç, eskisi gibi sağlığına kavuyamadı. Talihsiz adama, yüzde 41 engelli raporu verildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra kağıt toplayamaya devam edemeyen Oruç, uzun süre çalışamadı. Ailesine bakmak için çalışması gerektiğini ancak sağlığının buna izin vermediğini belirten talihsiz adam, yetkililerin ve hayırseverlerin kendisini duymasını istedi. Kazaya kadar hurda toplayarak geçimini sürdürdüğünü belirten Veli Oruç, kazadan sonra çalışamadığını söyledi.

'BİZİ KURTARIN'
Oruç, "Yeşilyurt yol kavşağında çöpün yanında dururken Üçkuyular tarafından bana doğru gelen tır çarptı. Bana vuracağı aklıma bile gelmemişti. Vurup kaçtı, lambalarda bile durmadı. Eski patronumun oğlu gelip beni ambulansla hastaneye kaldırmış. Şu an belimde yırtık var, omzumu da başımdan yukarı kaldıramıyorum. Çok mağdur durumdayım" dedi. Talihsiz adamın eşi İnci Oruç da daha güzel bir evde yaşamak istediklerini belirterek yardım çağrısında bulundu.

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Tek göz odada yaşam savaşı
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