Uykuda yakalandılar

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'ye 9 maçlık bir galibiyet serisi ile gelen Osmanlıspor'a karşı, Abalı Denizlispor'un da Yücel hoca ile yakaladığı tam 14 maçlık yenilmezlik unvanı, tüm gözleri bu maça çevirmişti. İlk 2 adına müthiş bir kapışma bekliyordu izleyenleri.Pozisyonsuz geçen ilk çeyrekten sonra Anıl ve Deniz'in iki gol girişimi maça da heyecan getiriyordu.Ancak, tempoyu devamlı rölantiye alan Osmanlıspor, Denizlispor'un vites arttırmasına izin vermiyor ve Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'ın rakip defans arkasına yapacağı hızlı koşular da kağıt üzerinde kalınca, lider takım adına işler de iyi gitmiyordu. Başladığı gibi golsüz biten ilk yarı sonrası, ikinci yarıya peş peşe bulduğu kornerlerle pozisyon bulan taraf Osmanlıspor oluyor ve Denizlispor rakip kale önünde baskı kuramadığı gibi devamlı yediği baskı sonrası 55. dakikada topu da filelerinde görüyordu.Ancak başta kalecisi olmak üzere konuk takım oyunu soğutuyor, buna rağmen uzatmalarda direklerden dönen 2 top ile Denizlispor büyük fırsatları tepiyor, dönen topu da kendi kalelerinde görüyorlardı. Maç konuk takımın galibiyeti ile bittiğinde, ligin tepesindeki 3 takım da mahşerin 3 atlısı gibi son düzlüğe gidiyorlardı. İlk 55 dakikalık uyku hali pahalıya patlamıştı Denizlispor'a.