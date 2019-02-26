50 yaşında tıp öğrencisi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Öztürk, 23 yıl sonra 50 yaşında yeniden öğrencilik hayatına döndü. 1986 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan Ahmet Öztürk, okulu maddi imkansızlıklardan dolayı bırakmak zorunda kaldı. Okulu bıraktıktan sonra bir süre çeşitli işlerde çalıştı. Öztürk, daha sonra üniversite okumak için İzmir'e geldi. 1992 yılında Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği bölümünü kazanan Öztürk, 1996 yılında mezun oldu. Bir süre tur rehberliği yapan Öztürk, turizm sektöründe çalıştı. Daha sonra çıkarılan 7143 Sayılı Öğrenci Af Kanunu ile tıp eğitimini tamamlamaya karar veren Öztürk, Demokrasi Üniversitesi'ne başvuruda bulundu. Evli olan ve Buca'da yaşayan Öztürk, "Tıp eğitimi almayı hep çok istedim. İçimde kalmıştı. Bu eğitim zor ama başarabileceğimi düşündüm. Biraz da hayata meydan okumak istedim. Bir cesaret örneği olsun istedim" dedi. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise, "Öğrenmenin yaşı yok. İnsanlar hangi mesleği seviyorlarsa, onu yapmalı. Bu örnek tüm gençlere, tüm ülkemize önemli bir model olacak diye düşünüyorum" dedi.