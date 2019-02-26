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Aday Kılıç’tan örnek davranış

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Aday Kılıç’tan örnek davranış
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde hayvanlara ve doğaya olan ilgisi ile tanınan Cumhur İttifakının Edremit Belediye Başkan Adayı Avukat Tuncay Kılıç, seçim çalışmalarını bırakıp hayvan dostu topluluklara katıldı. İlçe merkezindeki bir kafede hayvan severler ile buluşan Kılıç, araç konvoyu yaparak Kazdağları'nın Hanlar mevkiine hareket etti. Yanlarına köpek maması, kuru ve yaş hayvan yemleri de alan topluluk, hayvan dostu topluluğun belirlediği noktalara giderek yaban hayvanları için yemler bıraktı ve sokak hayvanlarını besledi. Kalabalık topluluk eksi 5 derece soğuk ve tipiye rağmen sokak ve yaban hayvanlarını doyurmak için çaba sarf etti.
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Aday Kılıç’tan örnek davranış
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