Arap Apıştı Kanyonu hayran bırakıyor

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Kale ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesinde bulunan İnceğiz Arap Apıştı kanyonu, dört mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kanyona Denizli, Aydın ve Muğla'dan gelen çok sayıda ziyaretçi 380 metre yüksekliği 6 kilometre uzunluğu bulunan ve yer yer 12 metreye düşen kanal genişliği olan kanyona akın ediyor. Yaz dönemlerinde de kamp tutkunları kanyondaki atmosferin tadını çıkarırken, kanyon büyüleyici atmosferi ile fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Bölge sakinlerinden Muktalip İbileme, Arap Apıştı Kanyonu'nun adının su doldurmaya gelen Arap çocuğunun, su doldurma hikayesinden aldığını belirtti.