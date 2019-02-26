‘Aslan’ gibi projeler

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı ve AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan projelerinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. "Gelişim Senin Elinde" başlığıyla düzenlenen lansmanda imar, alt yapı, ulaşım, çevre, kültür, spor ve sosyal belediyecilikle ilgili projeler tanıtıldı. Bayraklı'nın en büyük sorunun işsizlik olduğunu bildiren Aslan, "Belediye bütçesinin 1/3'ü yatırıma ayrılacak... Yatırımlarla da Bayraklılı gençler istihdam edilecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük sayıda personel istihdamı sağlanacak. Bayraklı Şehir Hastanesi Bayraklı için çok önemli. Hem gençlere hem vatandaşlara istihdam yaratılacak. Ayrıca ilçenin tamamında da doğalgaz altyapısı hazır hale getirilecek" dedi. Aslan'ın ilçeye değer katacak projelerinden bazıları şöyle; İZBAN'ın "yapay tünel" ile yer altına alınacak. Turan bölgesinden yeni bir viyadük ile Bayraklı'ya bağlantısı sağlayacağız. Böylelikle vatandaşlarımız denizle buluşacak. Smyrna Meydanı'nda trafik battı çıktılar ile yer altına alınacak. Bayraklı Vapur İskelesi aktif hale getirilecek. Yeni ve modern otoparklar yapılacak. Halkımızın kalkınması ve menfaati doğrultusunda, halkın güvenine ve rızasına dayalı yerinde 'Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm' başlayacak.Turan Bölgesi'nde 1000 yat kapasiteli Bayraklı Yat Limanı yapılacak. Birçok eski yerleşim alanının Tarihi Eser Envanteri çıkarılacak. Smyrna Antik Kenti restore edilip, Smyrna Kent Meydanı yapılacak. Bayraklı Şehir Müzesi inşa edilecek. Belediye düğün salonlarımız ücretsiz olacak. Prestij Cem Ev ve Kültür Merkezi yapılacak. Sokak çocukları ve çalışan çocuklar için Çocuk Koruma Merkezi kurulacak. Şiddete maruz kalmış ve ihtiyaç duyan tüm kadınlarımız için Kadın Misafir Evi yapılacak. Kadınlar için istihdam olanaklarının arttırılmasına yönelik projeler yapılacak. Sadık dostlarımız için eğitim, bakım ve ihtiyaç alanı ile ayrıca Evcil Hayvan Oteli yapılacak.