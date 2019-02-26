Çalınan altınlar kayalıktan çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde Anafartalar Caddesi'nde 4 Şubat günü sabah erken saatlerde meydana gelen olayda 3 zanlı Mustafa T.'ye ait kuyumcu dükkanının kepengin kilidini kırarak dükkana girdi. 3 zanlı vitrinde duran 100 bin lira değerindeki altın bilezik, kolye, küpe gibi takı eşyalarını çaldı. Altınları alıp olay yerinden plakasını söktükleri beyaz renkli kiralık otomobille kaçan zanlılar izlerini kaybettirmeyi başardı. Dükkan sahibi Mustafa T., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Polis ekipleri kuyumcu dükkanı ile yakındaki işyerlerinin kamera görüntülerini titiz bir şekilde inceledi. Plakası sökülen kiralık otomobilin Ballıkuyu semtindeki bir firmadan kiralandığı belirlendi. Aracın GPS sistemi kontrol edildiğinde olay günü ve saati aracın kuyumcu dükkanının olduğu bölgeye geldiği tespit edildi. 3 zanlının da kimliğini tespit eden polis ekipleri olayın üzerinden 8 saat geçtikten sonra Kadifekale'deki bir eve düzenlediği baskınla zanlıları yakalamayı başardı. 25 yaşındaki Mehmet Arif A. Bozyaka semtindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 17 yaşındaki Ş.A. ile 15 yaşındaki S.D. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zanlılar, çaldıkları altınlardan bir kısmını Eşrefpaşa semti Cephanelik bölgesindeki kayalıkların içine sakladıklarını söyledi. Polis ekipleri belirtilen bölgeye giderek kayalıkların arasından çıkardıkları 22 bin 535 lira değerindeki altınları kuyumcu dükkanını sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanırken, Ş.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan zanlıların 26 Ocak'ta ise elektronik eşya mağazasını soyduğu tespit edildi.