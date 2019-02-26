Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Eskiye dönüş

Eskiye dönüş

Göztepe eski hocası Tamer Tuna ile prensipte anlaştı

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Eskiye dönüş
SÜPER Lig'de Trabzonspor'a 3-1 yenilerek düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Göztepe, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı. Başkan Mehmet Sepil'in genç teknik adamla mutabakata vardığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Göz-Göz'de çalışan Tamer Tuna, lig biter bitmez Sivasspor'a imza atmıştı. Tuna'nın ayrılırken, Başkan Mehmet Sepil aleyhinde açıklamalar yapmasına rağmen dönme ihtimali camiada şaşkınlıkla karşılandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskiye dönüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN