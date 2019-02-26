Hayat oyunuyla meslekleri öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulunda hayata geçirilen "Hayat Oyunu" projesi eğitimi farklı bir noktaya taşıdı. Proje kapsamında minik öğrenciler, küçük yaşlarda eğlenerek hayata hazırlanma fırsatı yakaladı. Okul Müdürü Evra Seda Satan'ın, gönüllü olarak uygulamaya geçirdiği ve öğrencilerin velileriyle birlikte katkı sağladığı projede, öz güvenleri artan çocukların günlük hayattaki meslekleri eğlenerek öğrenmeleri ve ileride meslek sahibi olmaları hedeflendi. Satan, "UNICEF bizim üreteceğimiz bitki çaylarını poşetleyerek, ilaca ulaşamayan Somalili ve Yemenli kardeşlerimize, ulaştıracak" dedi.