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Hypaipa Antik Kenti’nde utandıran çöp manzarası

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Hypaipa Antik Kenti’nde utandıran çöp manzarası
İZMIR'DE Ödemişli dağcılar, her hafta sonu yaptıkları doğa yürüyüşünü, bu hafta Lidyalılar döneminden kalma antik Hypaipa kentine yaptı. Ödemiş'e 6 kilometre uzaklıktaki tarihi kente yürüyen Ödemişli dağcılar, gördükleri manzara karşısında hayrete düşerken, her yerde çöplerin olması dağcıları şaşırttı. Gördükleri manzara karşısında vicdanlarını sızladığını belirten Prof. Dr. Veli Sevin, "Gezimizde ne yazık ki tarihi miraslarımızı yeterince değer verilmediğini, çöplerle doldurulduğunu, kendi kaderlerine terk edilerek yok edilmeye bırakıldığını üzüntüyle gördük. Buranın acilen önce çevre temizliğinin yapılması ve arkeolojik kazıların bir an önce yapılarak gelecekte bu yöremizi Efes gibi turizm alanında görmek en büyük arzumuzdur" dedi.
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Hypaipa Antik Kenti’nde utandıran çöp manzarası
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