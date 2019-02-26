Kanserden kaybettiği eşine son dokunuş

BUGÜN NELER OLDU

yakalandığı kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Hülya Özdemir (35), ailesi ve meslektaşları tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Hülya Özdemir, kolon kanseri tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, dün hayatını kaybetti. Eşi de kendisi gibi polis olan Özdemir için bugün İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene acılı eş İsmail Özdemir ve aile üyeleri ile 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, çok sayıda kaymakam, emniyet müdür yardımcısı ve polis memuru katıldı. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Özdemir'in emniyet teşkilatına gönül verdiğini belirterek, "Büyük bir samimiyetle, gayretle ve disiplinle çalıştı. Ancak hastalık yakasını bırakmadı" dedi. Eşi ile meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. İsmail Özdemir, eşinin tabutuna son kez dokunarak, veda etti. Özdemir'in cenazesi Servergazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.