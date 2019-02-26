Mısır’daki idamlara tepki gösterdiler

BUGÜN NELER OLDU

Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Konak Meydanı'nda toplanan grup "Katil Sisi hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı. Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, "İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. BM'nin daha kararlı adımlar atmasını istiyoruz. 1 milyon üyemizle, cuntacı Sisi'nin Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.