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Mısır’daki idamlara tepki gösterdiler

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Mısır’daki idamlara tepki gösterdiler
İZMIR'DE Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Konak Meydanı'nda toplanan grup "Katil Sisi hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı. Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, "İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. BM'nin daha kararlı adımlar atmasını istiyoruz. 1 milyon üyemizle, cuntacı Sisi'nin Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.
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Mısır’daki idamlara tepki gösterdiler
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