Muhtar: 4 kişi yaşıyor muhtarlık kapatılsın

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MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yer alan Spil Dağı zirvesinde kansere karşı şifa kaynağı olarak ünlenen kırsal Ayvacık Mahallesi'nin muhtarı ve sakinlerinden ilginç bir çıkış geldi. Osmanlı Dönemi'nde hastalanan şehzadelerin kaldığı ve Türkiye'nin birçok yerinden kanser hastalarının akınına uğrayan Ayvacık'ın 5 yıldır muhtarlığını yapan Mesut Atbiner, yerel seçimler öncesi muhtarlığın kapatılmasını istiyor. Spil Dağı Milli Parkı içindeki tek yerleşim yeri olan ve çam ağaçlarının içindeki oksijen deposu mahallelerinde toplam 40 hane bulunduğunu söyleyen Atbiner, "Ancak bu 40 hanenin 38'i sadece yaz aylarında Ayvacık'a geliyor. 3 ay kalıp Manisa ve İzmir'e geri dönüyorlar. Sadece iki hane yaz kış burada yaşıyor. Uzunçınar Mahallesi'ne bağlanmak istiyoruz. Bir mahalle muhtarlığın devlete aylık maliyeti 7 bin lirayı buluyor. Neden bu para devletin kasasından çıksın" diye konuştu.Yerel seçimlerde diğer muhtar adayı Berrin Akduman'ın bile Ayvacık Mahallesi'nde yaşamadığını anlatan Atbiner, "Berrin hanım kendisine oy atabilecek insanları da mahalleye taşıyor. Toplam 42 kişiyi Ayvacık'ta yaşamadığı halde yaşıyormuş gibi gösteriyor. Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde bana oy atan 37 kişinin de kaydını sildirmiş. Taşıma oy ile muhtarlık seçimi yapılmaz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı'na, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Manisa Valiliği'ne şikayette bulundum. Yetkililerin gerekenleri yapacağına inanıyorum. Taşıma oylarla yapılan seçim, sahte bir seçim olur" dedi. 1994'ten bu yana Ayvacık'ta yaşayan emekli öğretim görevlisi Nursel Karaosmanoğlu Şimşek(72), "Karaciğer kanserinden kurtulmak için yıllar önce bu mahalleye yerleştim. Burası bana şifa oldu. Şu anda mahallede 4 kişi yaşıyor. Mahalle sakini olarak taşıma oylarla seçim yapılsın istemiyorum" dedi. Nursel Şimşek'in kendi gibi emekli öğretim görevlisi eşi Yunus Şimşek (74), "Yaz kış bu mahallede 4 kişi yaşıyor. 4 kişi için muhtarlığın açık tutulması mantıklı değil" dedi.