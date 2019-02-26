Nereye beyler?

BUGÜN NELER OLDU

öztepe; İzmir'de Trabzonspor'a kaybederken, Akhisarspor; Galatasaray'a deplasmanda uzatmalarda yediği golle yıkıldı. Spor Toto 1. Lig'de Abalı Denizlispor; evinde Osmanlıspor'a yenilerek seriyi bozdu ve averajla liderliği kaptırdı. Altay 10 kişi kaldığı Giresun deplasmanında altın buldu. Balıkesirspor Baltok, Afyon engelini aşarken, Altınordu, Adana Demirspor'a farklı kaybetti.Bu düşüş ve formsuzluk yeni değil. Takım uzun bir süredir bu sürecin içine girdi ve bir türlü toparlanamadı. Bayram hoca gitti, Kemal hoca geldi değişen bir şey yok. Şimdi Kemal hocayı da gönderdiler ama Beto ve Castro'nun dışındakilerin tamamı formsuz. Dış saha karneleri zaten çok kötü ama iç sahada da eski coşkuları yok. Sezon başında Avrupa kupalarını hedefleyen takım şimdi düşme korkusu yaşıyor, olacak şey değil.Trabzonspor karşısında beraberliği yakaladıktan sonra golün sevincini yaşayamadan ikinciyi yediler. Gol atmakta zorlanan takım çok kolay gol yemeye başladı. En önemlisi takım heyecanını kaybetmiş gibi. Şimdi yine hoca değişikliği olacak ama oynayanların da giydikleri formaya ve armaya bir bakmalarını öneririm. Sıkıntılı bir sürece girdiler. Doğrusu bu durumu sezon başında söyleselerdi güler geçerdim. İnanmak istemiyorum.Böyle kaybetmek çok üzücü. Aslında bir puandan fazlasına ihtiyaçları vardı ama Galatasaray karşısında alacakları 1 puan, gelecek haftalara moral olarak katkı yapabilirdi. Her geçen hafta şansları azalıyor. Sakatlar, cezalar takımın belini büktü. Sezona süper kupa ile başlayan takım buralara nasıl geldi, inanmak çok zor.Yorgun yakaladıkları Galatasaray karşısında sadece savunma yaparak 1 puan almayı düşündüler. Bunu da başaracaklardı ama uzatmada bir kaleci hatası ile avuçlarının içindeki bu 1 puanı da kaçırdılar. Matematiksel olarak şansları devam etse de takım kazanmayı unuttu. Ligin dibinden çıkmaları artık mucizelere kaldı.Evet aynen öyle Gizem. Giray hocamı ayakta alkışlıyorum. Transfer yasakları, gidenler, sakat ve cezalıların konuşulduğu bir ortamda çok inatçı ve teslim olmayan bir takım yaratmış. Saha kenarında maç boyunca durmak bilmeden oyuna müdahale ediyor. İlk 6 hayal gibi gözükse de, Giray hoca bu işin peşini bırakmaz.Bulundukları ortama baktığımızda, puan cetvelinde bulundukları yeri büyük bir başarı olarak görüyorum. Bu başarıda baş köşeye Giray hocayı koyarım. Afyonspor maçında 0-0 giden oyunda penaltı kaçırmalarına rağmen morallerini bozmadan maçı kazanmayı bildiler. Bu takımı izlerken büyük keyif alıyorum. Her türlü övgüyü de hak ediyorlar.Hoca farkı yansıdı sahaya. Giresunspor karşısında uzatmalarla birlikte 70 dakika 1 kişi eksik oynamasına rağmen maçı kazanmasını bildiler. 18 gole ulaşan Paixao, yine işbaşındaydı. İkici yarıda farkı açacak şanslar da yakaladılar ama direkten dönen top, son vuruş isabetsizliği farkı önledi.Sezon başından beri bu takımın kadro kalitesini sahaya yansıtamadığını söyleyenlerdenim. Sait hocadan sonra takım kimlik değiştirdi. Sezon sonunda bu takımı ilk 6 içinde görürsem, hiç şaşırmam.Beklediğimiz gibi başlayamadılar maça. Osmanlıspor önde baskı yaparak Denizlispor'u adeta kilitledi. Golden sonra Burak ile yakaladıkları şans, uzatmalarda direklerden dönen 2 top, skoru eşitlemelerini engelledi. Kazanmış olsalardı, büyük bir ihtimalle ilk 2 adına büyük şans yakalamış olacaklardı ama bu yenilgi de onları yollarından döndürmez. Tanıdığım Yücel hoca çabuk toparlar takımı. Bu yenilgiyi küçük bir yol kazası olarak görüyorum. Sadece lastik patlattılar, hepsi bu.Hesapta olmayan bir yenilgi aldılar. En azından bir beraberlik olmalıydı. Futbol bu. Bu şansı da yakaladılar ama kullanamadılar. Ligin tepesinde 3 takım aynı puanla mahşerin 3 atlısı gibi finişe gidecekler. Bekleyip göreceğiz.Ligin en az gol yiyen takımının 3-0 gibi farklı kaybetmesi beklenen bir sonuç değildi benim için. Ancak geçen hafta Gazişehir önünde kazanırlarken de iyi oynamamışlardı. Adana Demirspor, taraftarının da desteği ile büyük bir baskı kurdu ve deyim yerinde ise nefes bile aldırmadı Altınordu'ya. Altınordu naçın 2. yarısında biraz kımıldanır gibi olsa da net fırsat bulamadan maçı bitirdi.Oyun ve skor olarak benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Rakibinin baskısını bir türlü kıramadılar. Çok pozisyon verdiler. Böyle maçları daha iyi oynayan bir Altonordu'ya alıştığımız için ben en azından 1 puan bekliyordum. İlk 6 hedefleri elbet sürüyor ama takımda da bir düşüş var.