Obezite hastasını itfaiye çıkardı

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Karesi ilçesi 3 katlı binanın en üst katında yalnız ve yatağa bağımlı olarak yaşayan obezite hastası Gülser Avcu (74), rahatsızlanınca 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, sedyeye aldıkları 110 kilogram ağırlığındaki Avcu'yu merdivenden indiremedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Sağlık görevlileri Avcu'yu sedyeye bağlayıp, terasa çıkardı. Avcu, İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri tarafından uzatılan merdivenin sepetine konularak, indirildi. Avcu'nun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.