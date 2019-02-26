Sakız ağaçları ekonomiye can verecek

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Çeşme ilçesinde sayıları geçtiğimiz yıllarda 300'e kadar düşen sakız ağaçları için Orman Genel Müdürlüğü'nün 2014'te oluşturulan eylem planı meyvelerini vermeye başladı. Çeşme Yarımadası'na halk arasında "altın damlayan ağaç" olarak da bilinen 13 bin 286 sakız ağacı kazandırıldı. Türkiye'nin en önemli fidanlık üretim merkezlerinden biri olan Torbalı Orman Fidanlık Müdürü Hasan Özşahin, eylem planı kapsamında sakız fidanı üretmek için uzun süredir çalıştıklarını belirtti. Sakız ağacının tohumdan üretilememesi ve materyal azlığı nedeniyle ilk etapta zorlu bir süreç geçirdiklerini aktaran Özşahin, "5 yıldır 90 bin adet pistacia atlantica (sakız ağacı) fidanı üretip ormanlık alanlarımıza dikilmek üzere gönderdik. Orman işletme müdürlüklerimiz boş arazilere fidanları dikerek sakız bahçeleri oluşturuyor, daha sonra bunu halkımızın kullanımına açarak halkımız için gelir kaynağına dönüştürülecek. Klon parkımızı oluşturarak ileride yapacağımız aşı çalışmalarında kullanmak üzere bahçe tesis ettik" dedi.