Seri bitti koltuk gitti

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLISPOR'DA Osmanlıspor yenilgisinin üzüntüsü var. Rakibine evinde 2-0 yenilen yeşilsiyahlılar hem 14 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı hem de 4 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu rakibine teslim etti. Teknik direktör Yücel İldiz,dedi. Zirvede üç takımın 47'şer puanla şampiyonluğu kovaladığını söyleyen İldiz,diye konuştu.zorlu deplasmanda yeniden bir seri yakalamak istiyor.