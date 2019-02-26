Seri bitti koltuk gitti

DENIZLISPOR'DA Osmanlıspor yenilgisinin üzüntüsü var. Rakibine evinde 2-0 yenilen yeşilsiyahlılar hem 14 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı hem de 4 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu rakibine teslim etti. Teknik direktör Yücel İldiz, "Dimdik ayaktayız. Kazansaydık çok farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Ama olmadı. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Bu da gösteriyor ki hata yapma lüksümüz yok"
dedi. Zirvede üç takımın 47'şer puanla şampiyonluğu kovaladığını söyleyen İldiz, "İyi olan kazansın. Biz iyi bir takımız ve Süper Lig'e çıkmayı hak ediyoruz. Kenetlenerek yeniden çıkışa geçeceğiz"
diye konuştu. Bu hafta Elazığspor'a konuk olacak olan Denizlispor,
zorlu deplasmanda yeniden bir seri yakalamak istiyor. Osmanlı, Gazişehir ile evinde Gençlerbirliği ise Afyonspor ile deplasmanda karşılaşacak.