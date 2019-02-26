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Uyuşturucuyu gizli bölmeye saklamışlar

polisi, zehir tacirlerine ait eve operasyon düzenledi. Polis, evin yatak odasındaki dolapta oluşturulan gizli bölmede kilolarca esrar, yüzlerce hap ve binlerce lira para ele geçirdi

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Uyuşturucuyu gizli bölmeye saklamışlar
DENIZLI Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit etti. Harekete geçen Denizli polisi, önceden belirlenen adreslere narkotik köpekleri ile operasyon düzenledi. adreslerde titiz bir arama yapan ekipler, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuları kaldıkları evin yatak odasındaki dolaplarda özel olarak yaptırdıkları gizli bölmelerde saklayan şüphelilerin adreslerindeki zula yerlerini tespit etti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1.5 kilogram esrar, 105 ecstasy hap, ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu ticaretinden sağlanan 73 bin lira ve 500 dolar ele geçirildi.
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Uyuşturucuyu gizli bölmeye saklamışlar
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