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Saç ekimini beğenmedi dava açtı

Giriş Tarihi: 27.2.2019
Saç ekimini beğenmedi dava açtı
İZMIRLI gıda mühendisi E.K., yıllardır başının üst bölümünde olmayan saçları için geliştirilen yeni yöntemlerle saç ektirmeye karar verdi. İzmir'deki güzellik merkezleriyle görüşmeler yapan E.K., ardından E.D.'nin sahibi olduğu merkezle anlaştı. 2016 yılında yapılan ilk saç ekiminin başarısız olması üzerine, E.K. tekrar aynı güzellik merkezine gitti. Bunun üzerine 2017 yılının Mayıs ayında E.K., ikinci kez operasyona alındı ve bu kez başının belirli bölgelerinden alınan yaklaşık 5 bin kök, ön bölümlere nakledildi. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen E.K.'nin başının ön bölümünün belirli yerlerinde saç çıktı, diğer kısmı ise boş kaldı. Aynı güzellik merkezine tekrar gidip durumunu anlatan E.K. bir sonuç alamadı. İşletmeci E.D., başının arka bölümünde yeterli saç kökü olmadığı için böyle bir durumun yaşandığı öne sürdü. Maddi ve psikolojik zarar gördüğünü söyleyen E.K., tüketici mahkemesine başvurup dava açtı, ayrıca saç ekim işlemini yapan görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemede yargılamanın, savcılıkta ise incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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Saç ekimini beğenmedi dava açtı
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