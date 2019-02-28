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Akigo A Spor’da

Giriş Tarihi: 28.2.2019
SÜPER Lig'de hayal kırıklığı yaşayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda umutlanan Akhisarspor, bugün Kasımpaşa ile oynayacağı rövanşı kazanıp yarı final biletini almak istiyor. Evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Akigo, bu avantajını koruyup yarı final vizesi almak istiyor. Son kupa şampiyonu Akhisar, rakibini elerse Trabzonspor'u saf dışı bırakan Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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Akigo A Spor’da
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