“Biz 2050’lerin İzmir’ini konuşuyoruz”

Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Adayı Nihat Zeybekci, Ödemis'te "Genç Kürsü" etkinliginde gençlerle bir araya geldi. Bir Izmir hayaliyle yola çıktıklarını belirten Zeybekci, "2050'lerin Izmir'ini, sizin geleceginizi konusuyoruz. Çabamız kendimiz için degil sizin yasayacagınız Izmir için" dedi. Spor yapma alanlarının çogaltılması yönündeki istege, 500 bin nüfusun yasadıgı Karabaglar'da bir tek spor salonu, sinema, toplantı salonu, genis yesil alan bulunmamasını örnek gösteren Zeybekci, sunları söyledi: "Türkiye'nin hiçbir yerinde bunu bulamazsınız. Izmir merkez ve ilçelerinde, her 25 bin nüfus yogunlugunun oldugu bölgeye bir spor salonu, her 50 bin nüfus yogunlugunun bulundugu bölgeye ise bir yüzme havuzu kazandıracagız. Izmir sampiyonlar çıkaran bir kent olacak, bunun için de gerekli altyapıyı hazırlayacagız. Amatör spor kulüplerini destekleyecegiz. Gençlerimize spor alıskanlıkları kazandıracagız."Tire'nin meshur pazarına giderek açılıs duasına katılan Zeybekci, esnafa hayırlı is temennisinde bulundu. 1 Nisan'dan sonra sorunlara çözüm saglayan bir baskan olarak yanlarında olacagını kaydeden Zeybekci, bölgenin ihtiyacı olan hayvan pazarı ile mezbahanın da hızlı sekilde hayata geçirileceginin sözünü de verdi.