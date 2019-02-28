Buca keskin dönemeçte

BUGÜN NELER OLDU

hafta 2. sıradaki Kocaelispor'u konuk edecek Bucaspor, ardından liderlik koltuğunda oturan Bayburt İl Özel İdare deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, 26. haftada ise play-off hesabı yapan Çorumspor'la oynayacak. Yine ilk 5 içinde yer alan Karacabey Belediyespor'la dış sahada kozlarını paylaşacak Bucaspor, alacağı sonuçlara göre kaderini tayin edecek. Teknik Direktör Levent Eriş zirve mücadelesi veren takımlara karşı oynayacakları maçların çok da zorlu görülmemesi gerektiğini söyledi.kendilerine karşı açık futbolu tercih edeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Alt sıralardaki rakiplerimiz sürekli defansı düşündü, bu da bizim futbolumuzu olumsuz etkiledi. Önümüzdeki 4 maçta istediğimiz skorları alacağımıza inanıyorum. Şu anda sadece Kocaelispor maçını düşünüyoruz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kayıplara kesinlikle tahammülümüz yok" diye konuştu. Amatör küme korkusu yaşayan Buca, kurtuluş hattının 7 puan gerisinde bulunuyor.