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Buca keskin dönemeçte

TFF 3. Lig 3. Grup’ta son sırada yer alan sarı-lacivertliler gelecek dört hafta zirve mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Buca keskin dönemeçte
BU hafta 2. sıradaki Kocaelispor'u konuk edecek Bucaspor, ardından liderlik koltuğunda oturan Bayburt İl Özel İdare deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, 26. haftada ise play-off hesabı yapan Çorumspor'la oynayacak. Yine ilk 5 içinde yer alan Karacabey Belediyespor'la dış sahada kozlarını paylaşacak Bucaspor, alacağı sonuçlara göre kaderini tayin edecek. Teknik Direktör Levent Eriş zirve mücadelesi veren takımlara karşı oynayacakları maçların çok da zorlu görülmemesi gerektiğini söyledi.

HATTIN 7 PUAN GERİSİNDELER
RAKIPLERIN kendilerine karşı açık futbolu tercih edeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Alt sıralardaki rakiplerimiz sürekli defansı düşündü, bu da bizim futbolumuzu olumsuz etkiledi. Önümüzdeki 4 maçta istediğimiz skorları alacağımıza inanıyorum. Şu anda sadece Kocaelispor maçını düşünüyoruz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kayıplara kesinlikle tahammülümüz yok" diye konuştu. Amatör küme korkusu yaşayan Buca, kurtuluş hattının 7 puan gerisinde bulunuyor.
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Buca keskin dönemeçte
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