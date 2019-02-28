CHP Buca’da aday kavgasına devam

BUGÜN NELER OLDU

IZMIR'IN Buca ilçesinde CHP MYK ve Parti Meclisi (PM) tarafından adı CHP Buca adayı olarak açıklanan Suat Nezir'in, son anda adaylıgının geri çekilmesi ve Erhan Kılıç'ın aday yapılmasıyla baslayan kriz devam ediyor. Ilçe Baskanı Kasım Akdag, seçim ofisi hala açık duran ve kararın düzeltilmesini bekleyen Suat Nezir'in ofisinin kapatılması için Buca Kaymakamlıgı'na basvurdu. Bu duruma tepki gösteren Nezir, "Yasal süreç bitinceye kadar bu ofis açık kalacak" dedi. Nezir krizinde önceki gün Tunç Soyer de duruma el attı. CHP Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Tunç Soyer, kendi seçim ofisinin açılısında Buca'daki durumu pankartlar ve sloganlarla protesto eden Suat Nezir destekçilerini dinleyerek, 'Kemal Bey ile bizzat görüsecegim ve bu magduriyetin son bulmasını isteyecegim' sözünü verdi. Aynı saatlerde CHP Buca Ilçe Baskanı Kasım Akdag ise 'Tartısmalar bitmeli. Adayımız Erhan Kılıç'tır" açıklamasını yaptı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Buca Ilçe Baskanı Akdag bu açıklamasını yapmasının hemen ardından ise Buca Kaymakamlıgı'na Suat Nezir'in partilerinin adayı olmadıgı ve hala açık duran seçim ofisinin kapatılması gerektigi yönünde bir basvuru yaptı. Akdag'a ulasmak mümkün olmazken, duruma sert tepki gösteren Suat Nezir, "Biz resmi adayız. Ve yasal süre bitinceye kadar bu seçim ofisi açık kalacak" dedi.