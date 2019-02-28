Denizli’ye değer katacak projeler

BUGÜN NELER OLDU

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde gerçekleştirecekleri 258 projeyi, "Sen Ben Yok Önce Denizli" sloganıyla tanıttı. Zolan, yeni dönemde hayata geçirecekleri halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin, şehrin geleceğine damga vuracağını söyledi. Denizli'nin şehirler arası telefon kodu olan 258'den esinlenilen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Zolan, "Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarına "Yaparsak birlikte yaparız, ele ele kola kola. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne ihtiyaç varsa birlikte yaparız" diye karşılık verdi. Projelerini açıklayan Zolan, "Denizli'miz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak inşallah. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli. Denizli'de yeni dönemde hayata geçireceğimiz halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin her biri şehrin geleceğine damga vuracak, Denizli'yi şahlandıracaktır" dedi."Denizlimizin nereden nereye geldiğini hep beraber görüyoruz" diyen Başkan Zolan, "Yeni dönem için hiç kimse bize 'proje sun' demedi. Ama biz kendimize hedef koyuyoruz. Kendimizi motive etmek anlamında bir hedef koyuyoruz. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Denizli'yi avucunun içi gibi bilen bir başkan olarak projelerimizi tek tek çalıştık ve hedefler koyduk. Bunları hep birlikte yapacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği artarak devam edecek inşallah. Milletvekillerimizle takip edeceğiz. Yapılacak işlere hedef koyuyoruz" diye konuştu. Toplantıda, "Vizyon Projeler, Ulaşım Projeleri, Spor Projeleri, Kültür Sanat Projeleri, Turizm Projeleri, Altyapı Projeleri, Kent Estetiği Projeleri, Yeşil Alan Projeleri, Sosyal Yaşam Projeleri, Gençlik Projeleri, Tarım Projeleri, Ekonomi Projeleri, Çevreci Kent Projeleri, Çocuk Projeleri, Engelsiz Yaşam Projeleri" başlıkları altındaki 258 proje tanıtıldı.Denizli Halk PlajıMillet BahçesiYeni ÜniversiteDenizli-Aydın OtobanıDenizli-Aydın Otobanı10 Bin Gencimize İstihdam İmkanıDoğu Çevre YoluGümüşler Köprülü KavşağıPelitlibağ Tüp Geçidi100 Adet Kavşak Düzenlemesi10 Adet Yaya Üst Geçidi1200 Araçlık Akıllı OtoparkKapalı Spor SalonlarıAkkonak Yüzme Havuzu VeMerkez Spor Salonunun Yeniden YapılmasıDenizlispor'umuza Hep Destek, Tam DestekDoğa Sporları ParkıServergazi Türbesi Çevre DüzenlemesiDoğal Değerlerimizin KorunmasıBozburun MezarlığıEge Bölgesi'nin En Büyük Şehir TiyatrosuTüm Festivaller Devam EdecekLaodikeia Festivali50 Farklı Branşta El Sanatları KursuEngelsiz İş ve Spor MerkeziEngelsiz Destek MerkeziLaodikya Batı Tiyatrosu Turizme Kazandırılacak6 Farklı Müze İle Müze Kenti Denizli ...Arkeoloji MüzesiTermal SağlıkTurizmine TamDestek