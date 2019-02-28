Denizli’ye değer katacak projeler

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde gerçekleştirecekleri 258 projeyi, "Sen Ben Yok Önce Denizli" sloganıyla tanıttı. Zolan, yeni dönemde hayata geçirecekleri halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin, şehrin geleceğine damga vuracağını söyledi. Denizli'nin şehirler arası telefon kodu olan 258'den esinlenilen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Zolan, "Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarına "Yaparsak birlikte yaparız, ele ele kola kola. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne ihtiyaç varsa birlikte yaparız" diye karşılık verdi. Projelerini açıklayan Zolan, "Denizli'miz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak inşallah. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli. Denizli'de yeni dönemde hayata geçireceğimiz halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin her biri şehrin geleceğine damga vuracak, Denizli'yi şahlandıracaktır" dedi.
"HEP BIRLIKTE YAPACAĞIZ"
"Denizlimizin nereden nereye geldiğini hep beraber görüyoruz" diyen Başkan Zolan, "Yeni dönem için hiç kimse bize 'proje sun' demedi. Ama biz kendimize hedef koyuyoruz. Kendimizi motive etmek anlamında bir hedef koyuyoruz. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Denizli'yi avucunun içi gibi bilen bir başkan olarak projelerimizi tek tek çalıştık ve hedefler koyduk. Bunları hep birlikte yapacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği artarak devam edecek inşallah. Milletvekillerimizle takip edeceğiz. Yapılacak işlere hedef koyuyoruz" diye konuştu. Toplantıda, "Vizyon Projeler, Ulaşım Projeleri, Spor Projeleri, Kültür Sanat Projeleri, Turizm Projeleri, Altyapı Projeleri, Kent Estetiği Projeleri, Yeşil Alan Projeleri, Sosyal Yaşam Projeleri, Gençlik Projeleri, Tarım Projeleri, Ekonomi Projeleri, Çevreci Kent Projeleri, Çocuk Projeleri, Engelsiz Yaşam Projeleri" başlıkları altındaki 258 proje tanıtıldı.
İşte o projelerden bazıları:
VİZYON PROJELER
Denizli Halk Plajı Şehir Stadyumu
Millet Bahçesi Yeni Sanayi Sitesi
Yeni Üniversite 2020 Denizli Yılı Projesi
Denizli-Aydın Otobanı 2020 Denizli Yılı Projesi
Denizli-Aydın Otobanı Akdere Barajı
10 Bin Gencimize İstihdam İmkanı Yeni Çevre Yolu
ULAŞIM PROJELERİ
Doğu Çevre Yolu Güney Çevre Yolu
Gümüşler Köprülü Kavşağı Fatih Tüp Geçidi
Pelitlibağ Tüp Geçidi Akvadi - Akvan Çevre Yolu
100 Adet Kavşak Düzenlemesi Bisiklete Yol Ver Projesi
10 Adet Yaya Üst Geçidi 8 Adet Katlı Otopark
1200 Araçlık Akıllı Otopark
SPOR PROJELERİ
Kapalı Spor Salonları Oto Sporları Yarış Ve Drag Pisti
Akkonak Yüzme Havuzu Ve Spor Kompleksi
Merkez Spor Salonunun Yeniden Yapılması Amatör Spor Kulüpleri Koşulsuz Desteklenecek
Denizlispor'umuza Hep Destek, Tam Destek
YEŞİL ALAN PROJELERİ
Doğa Sporları Parkı Işıklı Gölü Rekreasyon Projesi
Servergazi Türbesi Çevre Düzenlemesi Demokrasi Meydanı Parkı
Doğal Değerlerimizin Korunması İl Özel İdaresi Alanına Yeşil Alan
Bozburun Mezarlığı Süleymanlı Yaylası Projesi
KÜLTÜR SANAT PROJELERİ
Ege Bölgesi'nin En Büyük Şehir Tiyatrosu Ahilik Merkezi Ve Kültür Kompleksi
Tüm Festivaller Devam Edecek Altın Horoz Film Festivali
Laodikeia Festivali Geleneksel Spor Oyunları Festivali
50 Farklı Branşta El Sanatları Kursu
ENGELSİZ YAŞAM PROJELERİ
Engelsiz İş ve Spor Merkezi Engelsiz Park
Engelsiz Destek Merkezi Engelsiz Kısa Mola Merkezi
TURİZM PROJELERİ
Laodikya Batı Tiyatrosu Turizme Kazandırılacak Denizli Kayak Merkezi Sosyal Tesis Ve Oteli
6 Farklı Müze İle Müze Kenti Denizli ...
Kent Müzesi
Arkeoloji Müzesi Türkiye'nin En Büyük Cam Müzesi
Termal Sağlık
Turizmine Tam
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