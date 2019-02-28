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Egeli ihracatçıların Tarım OSB sevinci

EİB Başkanı Jak Eskinazi, ’de kurulacak Tarım Organize Sanayi Bölgeleri ile 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Egeli ihracatçıların Tarım OSB sevinci
2005-2015 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Ege Ihracatçı Birlikleri'nde tarım üreticileri ve ihracatçılarıyla bir araya geldi. Ziyarette konusan Ege Ihracatçı Birlikleri Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatının 5 milyar doları geçtigini, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sinin Ege Bölgesi'nden yapıldıgını kaydetti. Ege Bölgesi'nde tarım ihracatının artması için Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan tarafından açıklanan 100 günlük Eylem Planı'nda yer alan Tarım Organize Sanayi Bölgelerinin kurulumu için önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Eskinazi, "Tarım OSB'ler tarım sektörü için öncü olacak. Bir kısmında jeotermal enerji ile üretim olanagı olacak. Tarım OSB'ler ile Ege Bölgesi'ndeki tarım üretim ve ihracatını ileri götürme sansımız olacak" seklinde konustu. Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise; 150 yıllık deneyimi ile Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin tarım üretim ve ihracatında yol gösterici kimligini sürdürecegine inandıgını dile getirdi.
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Egeli ihracatçıların Tarım OSB sevinci
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