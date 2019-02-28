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Esnaf kazanacak Konak güçlenecek

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Esnaf kazanacak Konak güçlenecek
KONAK Belediye Baskan Adayı Mimar Melek Eroglu, Kemeraltı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın yogun olarak Konak'ta bulundugunu belirten Eroglu, "Ilçemizde isyeri bulunan esnafımız bizden hizmet bekliyor, asli görevlerimiz olan alt yapılarını yapmamızı, huzurlu is alanı açmamızı istiyor. Gereken neyse en iyisini biz yaparız. Ilk olarak altyapı sorunlarını çözerek, huzurlu ve keyifli bir is yasantısı saglayacagız sonra da desteklerimizle esnafımızın kazancını arttıracak girisimler yapacagız. Fuarlar, etkinlikler, turizm ve tanıtım faaliyetlerimiz aralıksız sürecek. Konak emsalsiz bir degerdir, bizimle birlikte bu deger kazanca dönüsecektir. Bundan hiç süphe etmiyoruz" diye konustu. Altay Spor Kulübü Baskanı ve Yönetimini de ziyaret eden Eroglu'na '35 Melek Eroglu' yazılı Altay Spor forması hediye edildi.
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Esnaf kazanacak Konak güçlenecek
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