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Görme engellilere umut olacak proje

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Görme engellilere umut olacak proje
MANİSA Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Lisesi Proje Okulu tarafından yürütülen proje kapsamında görme engelliler için hazırlanan kabartmalı haritalar sayesinde öğrenciler coğrafyayı daha iyi kavrayabilecek. "3 ülke, 30 okul 3 bin mutlu çocuk" sloganıyla hareket edilen projeyle görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı Filistin, Sudan, Ruanda'daki liselere kabartmalı dokunsal haritalar, rubik küpler ve zeka oyunları yapıldı. Amaçlarının görme engelli çocukların yüzlerini güldürmek olduğunu söyleyen okul öğrencilerinden Tuğçe Yağdıran, "Öncelikle bizim için en büyük iyiliklerden birisi de bir çocuğun yüzünü güldürebilmek. Biz de onların yüzü gülsün diye bu şekilde haritalar ve küpler yaptık. Onların yüzündeki gülümsemeye neden olabilirsek ne mutlu bize" dedi.
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Görme engellilere umut olacak proje
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