Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Helal sana Altınordu

Helal sana Altınordu

Fair-Play evrensel ilkelerini benimseyen kulüpleri 'FELSEFE KARDEŞLIĞI' çatısı altında bir araya getiren kırmızı-lacivertliler, Türkiye'de bir ilki daha başardı. Toplam 200 kulübün katılacağı oluşumun ana sloganı “Geleceğimiz çocuklarımız” olarak belirlendi. Hafta sonu düzenlenecek Felsefe Kardeşliği Turnuvası’nda toplam bin 133 sporcu ile tam bir şenlik yaşanacak

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Helal sana Altınordu
Altınordu, evrensel Fair- Play doğrultusunda futbolun itibarını yükseltmeyi hedefleyen ve 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev bir 'Felsefe Kardeşliği' çatısı kurdu. Kulüplerin yapılarının incelenmesi ve seçimi için aylar önce bir komite oluşturan, eylül ayında başlattığı çalışmaları tamamlayan Altınordu, Türkiye genelinde şimdilik 71 kulübü 'Felsefe kardeşliği' çatısı altında toplarken bir manifesto da yazarak organizasyonun yapısını belirledi.

TURNUVA SELÇUK'TA
Toplam 200 kulübün bir araya geleceği oluşumun ana sloganını 'Geleceğimiz çocuklarımız' olarak belirleyen Altınordu, çocuk sevgisi, saygı, ahlâk, Fair-Play ve süreç odaklılığını ön plana çıkardığı manifestoda futbolun saygınlığına vurgu yaptı. Bu ilkeleri benimseyen kulüplerin önemli bölümü, hafta sonunda Altınordu'nun Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ilk kez bir araya gelecek. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki turnuvada Altınordu Futbol Okulları dahil 46 kulüpteki 99 takımdan toplam 1133 sporcu tam bir şenlik yaşayacak.

YÜK ANTRENÖRLERDE
İzmir'den Trabzon'a kadar çok geniş bir coğrafyadan gelecek çocuklar, iki gün boyunca güzel maçlar oynarken, kaynaşma ve dostluklar kurma fırsatı yakalayacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu projenin asıl yükü antrenör kardeşlerimizin omuzlarında. Göğsünde Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) rozeti olan antrenör kardeşlerimiz bu sorumluluğu taşıyacak kararlılığı gösterirlerse, futbol güzelleşir" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Helal sana Altınordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN