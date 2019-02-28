Helal sana Altınordu

BUGÜN NELER OLDU

ltınordu, evrensel Fair- Play doğrultusunda futbolun itibarını yükseltmeyi hedefleyen vesloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev birçatısı kurdu. Kulüplerin yapılarının incelenmesi ve seçimi için aylar önce bir komite oluşturan, eylül ayında başlattığı çalışmaları tamamlayan Altınordu,Toplam 200 kulübün bir araya geleceği oluşumun ana sloganınıolarak belirleyen Altınordu,ön plana çıkardığı manifestoda futbolun saygınlığına vurgu yaptı. Bu ilkeleri benimseyen kulüplerin önemli bölümü, hafta sonunda Altınordu'nun Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ilk kez bir araya gelecek.İzmir'den Trabzon'a kadar çok geniş bir coğrafyadan gelecek çocuklar, iki gün boyunca güzel maçlar oynarken, kaynaşma ve dostluklar kurma fırsatı yakalayacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan,diye konuştu.