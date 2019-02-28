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İZKAPORT için özel gece

Giriş Tarihi: 28.2.2019
İZKAPORT için özel gece
İZMİR Bayraklı'da yatırım değeri 300 milyon lira olan 34 katlı İZKAPORT'un tanıtımı gerçekleştiren İZKA İnşaat, yeni projesini düzenledikleri özel bir gece ile kutladı. Gecede Candan Erçetin, en güzel parçalarını seslendirerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, "Üniversite bitince hemen bir şirket kurup iş hayatına atıldım. Kendimize hep 'İzmir'e gitmeye vesilemiz olacak işler yapalım' diyorduk. Böylelikle İzmir hayalimizi gerçekleştirmek için bir adım attık" dedi.
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İZKAPORT için özel gece
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