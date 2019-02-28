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İzmirli yönetmenin büyük başarısı

Giriş Tarihi: 28.2.2019
İzmirli yönetmenin büyük başarısı
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde yaşayan Esra Vesu Özçelik (35), yönetmenliğini üstlendiği 'Hicran ve Melek' ve senaryosunu yazdığı 'Deliler' filmleriyle, uluslararası başarılar elde etti. 'Hicran ve Melek' filmi Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle Film' festivalinde en iyi yabancı film ödülüne layık görüldü. Hayallerinin peşinden giden Özçelik, "İstatistiklere bakıldığında dünyada kadın yönetmen sayısı yalnızca yüzde 20. Türkiye'de her alanda olduğu gibi yönetmenlik alanında da kadın olmak zor. Ancak zor diye kendi kabuğumuza çekilmemiz söz konusu değil. Bu alanda da varız, yapıyoruz ve daha iyilerini yapacağız. Yönetmenlik erkek işidir gibi bir algı söz konusu. Her şeyi yapabildiğimiz gibi bunu da yapabiliyoruz" diye konuştu.
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İzmirli yönetmenin büyük başarısı
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