Lebip Timor: Hayal değil

BUGÜN NELER OLDU

YENI çıktığı bir lige beklenenin aksine, fırtına gibi girmişti Altay... İlk 3 maçta 7 atmış, 1 yemiş ve 7 puanla göz kamaştırmaya başlamıştı. Ancak ilerleyen haftalarda özellikle iç saha maçlarında beklenmeyen puan kayıpları ile hızla aşağılara inmeye başlamıştı. Kadro kalitesi sahaya ve skorlara yansımadığı gibi oyun olarak ta hayal kırıklığı yaşatıyordu. Ligin ilk yarısı bittiğinde düşme hattının sadece 1 puan üzerinde oturuyordu. İki teknik adam değişikliği de beklenen skorları getirmeyince, yönetim çok doğru bir seçimle son olarak Sait Karafırtınalar'ı göreve getiriyor ve takım adeta fırtınalar estirmeye başlıyordu. Başarılı teknik adamlığı bir yana, adam gibi adamlığı ile de tanıyoruz Sait hocayı. Tecrübesi ve doğru kadro tercihleri ile adetagibi dokunuverdi takıma. Son 3 maçlık galibiyet serisi ile takım da, taraftar da ayağa kalktı.Ligin aşağıları ile vedalaştıkları gibi, şimdi umuda yolculuğa yelken açtılar. İlk 6 ile aralarında 7 puanlık bir fark var ama çok zorlu bir fikstür de önlerinde duruyor. Çok zorlu maçların oynandığı bu lig maratonunda, imkansızları başarmak bu takımın genlerinde vardır.